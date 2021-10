Durchsuchungen bei Hells Angels: Drei Mitglieder verhaftet

Potsdam. Bei Durchsuchungen im Motorradrocker-Milieu in Brandenburg sind am Donnerstagmorgen drei Mitglieder der Hells Angels verhaftet worden. Im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund, wie ein Sprecher des Präsidiums Potsdam sagte. Zuvor hatte die "B.Z." darüber berichtet. Nach diesem Bericht gab es auch Durchsuchungen in Berlin. Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt machten dazu zunächst keine Angaben.

Wie der Potsdamer Polizeisprecher sagte, gingen den Durchsuchungen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Möglich wurden sie durch entschlüsselte Daten des Kurznachrichtendienstes EncroChat. In Brandenburg werde insgesamt gegen vier Hells-Angels-Rocker ermittelt. Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln "in nicht geringen Mengen". Ziel der Durchsuchungen seien Beweismittel wie Datenträger, Handys und Vermögenswerte.

