SPD-Fraktion wählt Vorstand: Keller tritt für Vorsitz an

Potsdam. Voraussichtlicher Führungswechsel in der SPD-Fraktion des Brandenburger Landtags: Auf ihrer Klausur in Potsdam will die Fraktion heute einen neuen Vorstand wählen. Der bisherige Vorsitzende Erik Stohn hatte Anfang Oktober angekündigt, dass er bei der turnusmäßigen Wahl nicht wieder antreten werde. Als Nachfolger hatte er den Parlamentarischen Geschäftsführer Daniel Keller vorgeschlagen, der erst seit 2019 im Landtag sitzt. Die Fraktion hat nach der Wahl (11.30 Uhr) ein Statement angekündigt.

Stohn hatte seinen Rückzug damit begründet, dass er sich in die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene einbringen und gute Bedingungen für den Kohleausstieg in der Lausitz erreichen wolle. In den Verhandlungsteams der SPD für eine Ampel-Koalition ist er aber nicht vertreten. Nach eigenen Angaben will er sich nun in einem "erweiterten Beraterkreis" hinter der Arbeitsgruppe "Wirtschaft" einbringen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211027-99-760626/2