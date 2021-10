Unternehmen suchen viele Arbeitskräfte

Berlin. Für Arbeitsuchende in Berlin und Brandenburg steigen die Chancen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften zieht weiter an, wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Für Brandenburg hat der entsprechende Index ein Allzeithoch erreicht, in Berlin gebe es seit dem Sommer immerhin eine stabile Aufwärtsenwicklung. Heute gibt die Agentur bekannt, ob die Arbeitslosigkeit in der Region im Oktober weiter gesunken ist. Im September hatte die Arbeitslosenquote in Berlin noch bei 9,4 Prozent gelegen. In Brandenburg hatte sie mit 5,5 Prozent sogar schon das Vor-Corona-Niveau erreicht.

