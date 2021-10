Sascha Philipp folgt Simona Koß als Mitglied der SPD

Potsdam. Der Landwirt Sascha Philipp aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ist als Nachrücker von Simona Koß neues Mitglied der SPD-Landtagsfraktion im Brandenburger Landtag. Das gab Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Mittwoch in der Sondersitzung des Landtags zur illegalen Einreise von Tausenden Migranten an der deutsch-polnischen Grenze bekannt. Koß, die erst im September für den ausgeschiedenen Abgeordneten Ortwin Baier in den Landtag nachgerückt war, hatte bei der Bundestagswahl ein Direktmandat für den Bundestag errungen.

Philipp erklärte, er wolle sich insbesondere für den ländlichen Raum einsetzen. "Ich möchte der ländlichen Bevölkerung eine starke Stimme in Potsdam sein und mich für lebendige Dörfer mit Zukunft einsetzen", sagte Philipp laut einer Mitteilung der SPD-Fraktion. "Eine Herzensangelegenheit ist für mich eine nachhaltige und standortgerechte Landwirtschaft und die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe."

© dpa-infocom, dpa:211027-99-758944/2