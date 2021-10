Berlin verlängert Weihnachtsferien um den 23. Dezember

Berlin. Der 23. Dezember wird in diesem Jahr einmalig zu einem unterrichtsfreien Tag. Das hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Mittwoch nach Rücksprache mit den Schulleitungsverbänden und dem Vorstand des Landeselternausschusses erklärt. Es gehe darum, Hektik und Stress unmittelbar vor Weihnachten für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu reduzieren. Dadurch soll auch Zeitdruck von den Familien genommen werden, gerade wenn sie zu Weihnachten eine kurze Reise in andere Bundesländer planen oder auswärtige Gäste erwarten.

Nach den bisherigen Ferienplanungen und weil bestimmte Feiertage auf das Wochenende fallen, sind die Weihnachtsferien in Berlin in diesem Jahr besonders kurz. Sie beginnen erst am 24. Dezember, und der erste Schultag nach dem Jahreswechsel ist bereits wieder am 3. Januar. Daher hatten Berliner Schulleiter schon vor zu kurzen Weihnachtsferien gewarnt. Auch das Nachbarland Brandenburg hat am 23. Dezember keine Schule.

Am 23. Dezember werde an den Berliner Schulen für die Jahrgänge 1 bis 6 wie an unterrichtsfreien Tagen üblich eine Betreuung angeboten, damit insbesondere Kinder von dann noch berufstätigen Eltern gut betreut werden könnten. Das pädagogische Personal, das eingesetzt werde, erhalte nach schulorganisatorischen Möglichkeiten dafür einen Ausgleich, heißt es in einer Mitteilung der Senatsbildungsverwaltung.

Landeselternausschuss begrüßt Entscheidung

„Die besondere Situation durch die Pandemie hält nun schon seit mehr als eineinhalb Jahren an und belastet die Schulen und insbesondere die Familien in besonderem Maße. Um Kindern und Jugendlichen sowie allen Eltern und Sorgeberechtigten eine Weihnachtszeit ohne allzu großen Zeitdruck bieten zu können, habe ich mich entschlossen, den 23. Dezember zu einem unterrichtsfreien Tag zu erklären", erklärte Scheeres. "Das, so hoffe ich sehr, soll die Familien entlasten und wird ihnen guttun.“

Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses, begrüßte die Entscheidung. „In den vergangenen Monaten mussten Eltern und Kinder viele Einschränkungen ertragen. Der freie Tag direkt vor Weihnachten kann dazu beitragen, Weihnachten wieder als Fest der Familie zu erleben. Deshalb ist die Entscheidung richtig!“