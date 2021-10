An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Berlin. Wer hat etwas gesehen? Nachdem ein Fußgänger vergangene Woche in Berlin-Spandau von einem Lkw überrollt wurde, sucht die Polizei seit Dienstag mit einem Aufruf Zeugen. Der 56-jährige Mann war am vergangenen Donnerstag gegen 11.40 Uhr auf der Nonnendammallee von einem LKW überfahren und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann die Straße laut Polizei bei stockendem Verkehr überqueren wollen. Der Mann starb noch am Unfallort.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-743438/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.