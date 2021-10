Corona Berlin: Senat beschließt Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten

Berlin. Der Berliner Senat bleibt anders als andere Bundesländer auch für Fußballstadien und andere große Veranstaltungsorte bei der Vorgabe, maximal die Hälfte der Plätze zu besetzen. Während etwa in Dortmund schon wieder 60.000 Menschen Fußballspiele schauen dürfen, bleibt für Hertha BSC im Olympiastadion bei einer Höchstgrenze von 37.000 Besuchern. Für die Alte Försterei gilt die Regel grundsätzlich ebenfalls. Union hat aber einen Einzelantrag gestellt, 16.000 Zuschauer in der 22.000 Menschen fassenden Arena zuzulassen. Das könnte im Rahmen eines Modellversuchs geschehen. Darüber sollen im Laufe des Tages die Senatsverwaltungen für Sport und für Gesundheit entscheiden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz am Dienstag nach der Senatssitzung.

Der Senat legte auch die Regeln für die Weihnachtsmärkte fest. Grundsätzlich gelte dort Maskenpflicht, sagte Kollatz. Der Zugang ist aber wie bei Wochenmärkten ohne Zugangskontrollen und entsprechende Corona-Nachweise möglich. In Zelten oder restaurantähnlichen Innenräumen auf diesen Märkten dürfen die Betreiber entscheiden, ob sie die 3G-Regel anwenden, also geimpfte, genesene und negativ getestete Besucher zulassen, oder ob sie 2G machen, also nur geimpfte und getestete Personen bewirten. Wo es für Weihnachtsmärkte Zugangskontrollen gibt, wie etwa auf dem Gendarmenmarkt, können die Organisatoren komplett auf 2G setzen, gegebenenfalls werde man auch über maximale Besucherzahlen reden, so Kollatz.

Grundsätzlich strebe der Senat trotz steigender Infektionszahlen keine Verschärfung der Corona-Maßnahmen an, betonte Kollatz. Wenn die bundesweite Rechtslage es zulasse, „würden wir das System weitgehend geradeaus fahren“, so der Senator. Bei den schweren Fällen auf den Intensivstationen gibt es nach Wahrnehmung des Senats keinen Anstieg, sondern eine „Seitwärtsbewegung“. Das wichtigste Ziel des Senats bleibe es, dass sich noch mehr Bürgerinnen und Bürger impfen lassen: „Da haben wir noch Luft nach oben“, sagte Kollatz. Dafür komme Berlin bei den Auffrischungsimpfungen für Ältere und andere Risikogroppen besser voran als andere Bundesländer.

