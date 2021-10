Invalidenstraße: 70 Zeugen im Prozess um tödlichen SUV-Unfall geladen

Berlin. Im Prozess um den tödlichen SUV-Unfall vor zwei Jahren auf der Invalidenstraße sind neun Hinterbliebene als Nebenkläger zugelassen. Das sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Die Verhandlung gegen Michael M. beginnt am Mittwoch vor der 42. Strafkammer des Berliner Landgerichts. Laut Jani hat die Staatsanwaltschaft 70 Zeuginnen und Zeugen benannt. Ob diese alle vor Gericht erscheinen müssen, bleibe abzuwarten.

Michael M. ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der heute 44-Jährige soll am Abend des 6. September 2022 infolge eines epileptischen Anfalls auf der Invalidenstraße in Mitte die Kontrolle über seinen SUV verloren haben. Dadurch starben vier Menschen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Tötung vor. Vorsätzlich handelte er demnach nicht. M. wusste laut Anklage jedoch von seiner strukturellen Epilepsie und unterzog sich wenige Wochen vor dem Unfall einer Operation am Gehirn. Er habe erkennen können, dass er gesundheitlich nicht in der Lage gewesen sei, das Fahrzeug sicher zu führen, so der Vorwurf.

Der SUV hinterließ auf seinem Weg eine Spur der Verwüstung. Foto: Britta Pedersen / dpa

Das zwei Tonnen schwere Auto flog durch die Luft und kam auf einer Brachfläche auf. Foto: Morris Pudwell

Der Ampelmast, den der SUV mit sich riss, knickte durch die Wucht des Aufpralls um. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Am Tag nach dem Unfall werden erste Blumen niedergelegt. Die Zeichnungen der Polizei sind da noch auf dem Bürgersteig zu sehen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Es gibt erstes Unverständnis darüber, dass SUV in unseren Innenstädten fahren dürfen. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Das Meer aus Blumen und Kerzen wächst in den folgenden Tagen. Foto: Paul Zinken / dpa

Die Anteilnahme ist groß. Viele Menschen aus dem Kiez kommen zum Unfallort, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Momme und seine Familie lebten im Kiez… Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

...wie viele andere Familien mit Kindern. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Invalidenstraße gilt für Fußgänger bereits länger als gefährlich, denn sie gehört bislang vor allem den Autos. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Anwohner hegen vor allem Unmut gegen SUV. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die vier Pappfiguren sollen an die vier Opfer erinnern. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Sie werden am Baustellenzaun angebracht. Foto: Heike Dietrich

Über Wochen liegen Blumen und Kerzen am Ort des Geschehens. Foto: Paul Zinken / dpa

Einen Monat nach der Tragödie erinnert ein provisorisches Mahnmal an das Schicksal der vier getöteten. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Auf der Invalidenstraße wurde relativ schnell nach der Tragödie Tempo 30 eingeführt. Foto: Christian Latz

Parkstreifen zwischen Brunnen- und Gartenstraße wurden durch 2,35 Meter breite Radwege mit Pollern ersetzt. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Auf der Brache, auf die der Porsche damals aufkam, ist mittlerweile ein mehrgeschossiger Rohbau entstanden. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Die zwei Meter langen Holzwanne, die einst für die Kerzen und Blumen aufgestellt wurde, ist bis auf ein paar vertrocknete Reste fast leer und mittlerweile von Pflanzenranken überwuchert. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Am Bauzaun dahinter lehnen zwei zerknickte und vergilbte Pappfiguren. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services



Der Unfall vor etwas mehr als zwei Jahren sorgte in ganz Berlin und weit darüber hinaus für Bestürzung und warf die Frage auf, ob SUV überhaupt in deutschen Innenstädten fahren dürfen. M. steuerte seinen Porsche Macan Turbo mit seiner Mutter auf dem Beifahrer- und seiner damals sechsjährigen Tochter auf dem Rücksitz in östlicher Richtung über die Invalidenstraße, als er zum Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn ausscherte.

In diesem Moment erlitt M. laut Anklage den epileptischen Anfall, in dessen Folge er bewusstlos wurde und sein Körper verkrampfte. Der Wagen beschleunigte auf bis zu 104 Stundenkilometer, fuhr an der Ackerstraße auf den Bürgersteig, rammte dort einen Ampelmast und wurde zwei Meter hoch in die Luft geschleudert. Auf seinem Weg erfasste der SUV vier Menschen.

Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sowie eine 64-Jährige und ihr dreijähriger Enkel starben noch am Unfallort. Die drei Insassen des Porsche wurden nur leicht verletzt. Allein wegen der medizinischen Fragen ist laut Gerichtssprecherin Jani von einer umfangreichen Beweisaufnahme auszugehen. Bislang sind 20 Prozesstage bis Anfang Februar 2022 geplant.