HU-Präsidentin Sabine Kunst tritt zurück

Sabine Kunst begründet ihren Rücktritt mit ihrer Unzufriedenheit über das neue Hochschulgesetz der rot-rot-grünen Koalition in Berlin.

Berlin. Die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst, tritt zurück. Sie werde ihr Amt zum Jahresende aufgeben, erklärte die Professorin zunächst im Akademischen Senat und später in einer längeren Erklärung auf der Internet-Seite der HU.

Die frühere Wissenschaftsministerin von Brandenburg begründete ihre Entscheidung mit der Unzufriedenheit über das neue Hochschulgesetz (BerlHG) der rot-rot-grünen Koalition in Berlin. Die Neuerungen vor allem zu den Regeln für unbefristete Beschäftigungen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährdeten den errichteten Exzellenzstatus der Humboldt-Universität, so Kunst.

„Persönlich halte ich die wissenschaftspolitischen Weichenstellungen des BerlHG für gut gemeint aber schlecht gemacht“, so Kunst. „Die Änderungen in ihrer Gesamtheit gefährden die exzellente Weiterentwicklung der Humboldt-Universität und letztendlich den Wissenschaftsstandort Berlin. Auf der Grundlage meiner Erfahrungen und Überzeugungen kann ich diese politische Entscheidung nicht mit tragen.“

Aus ihrer Sicht sei es entscheidend für den Exzellenzstatus der HU gewesen, dass die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewonnen werden konnten. Diese Möglichkeiten sieht die Professorin nun in Gefahr. Denn Rot-Rot-Grün hat auch auf Druck vieler Universitäts-Beschäftigter vorgeschrieben, die immer wieder verlängerten befristeten Verträge etwa für habilitierte Wissenschaftler, für die keine Professur in Sicht ist, zu beenden und sie stattdessen fest an der HU zu beschäftigen.

Das ist aus Sicht von Kunst aber ein Problem. Die Zahl der unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter werde sich „über die nächsten Jahre hinweg deutlich erhöhen“, warnt sie. Darauf seien „unsere aktuellen Strukturen aber nicht ausgerichtet. Die Lösung der damit verbundenen Zielkonflikte werde eine Aufgabe der nächsten fünf bis zehn Jahre werden. Es gelte also, eine langfristige Strategie zu entwickeln für Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen der Universität, für die gegenwärtig aber keine Gegenfinanzierung in Sicht sei.

Der Zielkonflikt, den Kunst beschreibt, liegt in den Wünschen neuer Professoren. Viele wollen bei einer Berufung einige befristet beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitbringen. Für solche Modelle könnte es künftig weniger Raum geben als bisher, weil feste Stellen besetzt sind.

Sabine Kunst tritt zurück - Berliner Landespolitik zeigt sich überrascht

In der Berliner Landespolitik war man am Dienstag überrascht über den Schritt von Kunst. Der Akademische Senat habe erst vor zwei Wochen einem Personalkonzept auf Grundlage des neuen Hochschulgesetzes zugestimmt, sagte der Wissenschaftsexperte der Linken, Tobias Schulze. Es sei richtig, die Kettenbefristungen von qualifizierten, womöglich habilitierten Wissenschaftlern über 40 aufzuheben. Das sei auch ein Argument, um international erfolgreich um Personal werben zu können. „Ich verstehe den Rücktritt nicht“, sagte Schulze.

Kunst befürchtet aber, dass erst ab 2026, wenn die aktuellen Hochschulverträge auslaufen, ausreichend Geld zur Verfügung stehen könnte, um die Transformation der Personalpolitik auch bezahlen zu können. Nun sei es an den Wissenschaftspolitikerinnen und -politikern im Land aber auch im Bund, verantwortlich die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Berliner und des deutschen Wissenschaftssystems zu gestalten und die Hochschulen mit den Herausforderungen der Neuausrichtungen nicht allein zu lassen, sagte Kunst.

Mängel an neuem Hochschulgesetz eingeräumt

SPD-Hochschulexpertin Ina Czyborra räumte Mängel an dem neuen Hochschulgesetz ein, die auch an anderen Universitäten für Unzufriedenheit sorge. Vor allem fehle eine Übergangsfrist hin zum neuen System. Darüber werde man in den gerade beginnenden Koalitionsverhandlungen für eine neue rot-grün-rote Landesregierung noch einmal reden.

So sei es etwa schwierig, wenn die Universitäten etwa zeitlich befristet Steuergeld aus der Exzellenzinitiative bekommen, gleichzeitig aber angehalten seien, dauerhafte Stellen zu schaffen. Für den gesamten großen Bereich der aus Drittmitteln etwa der Industrie oder der großen Forschungsinstitutionen finanzierten Projekte gelte das aber nicht, hier gebe es weiterhin befristete Stellen.

Dass aber qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft bis zum Alter von 45 Jahren nicht wüssten, ob sie an der Hochschule eine Perspektive hätten, sei ein Problem. Das System immer wieder erneuerter Zeitverträge gebe es so in anderen Staaten nicht.