SPD präsentiert Kandidaten für das Amt des AGH-Präsidenten

Berlin. Die Berliner SPD-Fraktion stellt am Dienstagnachmittag ihren Kandidaten für das Amt des Parlamentspräsidenten vor. Das teilte die Fraktion am Dienstagmorgen mit. Im Gespräch dafür ist laut mehreren Medienberichten der 44-jährige Abgeordnete und Co-Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Pankow, Dennis Buchner. Offiziell bestätigt ist der Name allerdings noch nicht.

Die SPD-Fraktion wählt am Dienstagnachmittag ihren neuen Fraktionsvorstand. Sie ist bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September stärkste Partei geworden und hat damit das Vorschlagsrecht für das Amt des Präsidenten im Abgeordnetenhaus (AGH). Der bisherige Parlamentspräsident Ralf Wieland steht für das Amt nach zehn Jahren nicht mehr zur Verfügung.

