SV Babelsberg 03 im Pokal-Modus: RB Leipzig vor Gastspiel

Potsdam. Babelsberg ist in Pokalstimmung. Nach der SpVgg Greuther Fürth soll Vorjahresfinalist und Champions-League-Starter RB Leipzig die spezielle Fußball-Stimmung beim Regionalligisten in der Filmstadt zu spüren bekommen. Die Mannschaft von Trainer Jörg Buder ist im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) allerdings der krasse Außenseiter.

"Wir werden auf jeden Fall nicht die weiße Fahne hissen, sondern alles versuchen, um es RB Leipzig so schwer wie möglich zu machen", versprach Stürmer Daniel Frahn, der einst selbst mehrere Jahre für die Sachsen spielte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der ersten Runde hatte der SV Babelsberg 03 sensationell den Bundesliga-Aufsteiger aus Fürth im Elfmeterschießen bezwungen. Gegen Leipzig werden 6000 Zuschauer im ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion erwartet. Auch um ein Verkehrschaos rund um das "Karli" zu vermeiden, rief der Verein die Fans auf, nicht mit dem Auto anzureisen.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-735882/2