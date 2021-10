Afghanin in Berlin ermordet: Kinder werden von Opferanwalt vertreten

Zwei Brüder sollen in Berlin ihre Schwester getötet haben. Die Leiche brachten sie nach Bayern und vergruben sie dort.

Berlin. Die Kinder der Afghanin, die mutmaßlich von zwei Brüdern in Berlin ermordet wurde, werden vom Berliner Opferanwalt Roland Weber vertreten. Er sei vom zuständigen Jugendamt beauftragt worden, sagte Weber am Montag. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet. Der Jurist ist zugleich Opferbeauftragter des Landes Berlin. Diese ehrenamtliche Aufgabe nimmt er seit neun Jahren wahr.

Der Berliner Opferanwalt Roland Weber und Opferbeauftragter des Landes Berlin nimmt als Verteidiger an einem Prozess teil.

Nach dem RBB-Bericht leben der 13 Jahre alte Junge und seine zehnjährige Schwester in Berlin und gehen hier zur Schule. Weber vertritt ihre Interessen und soll sich dann im Namen der hinterbliebenen Kinder dem Verfahren gegen die beschuldigten Brüder als Nebenkläger anschließen.

Mord an Afghanin: Brüder in Untersuchungshaft

Die Männer im Alter von damals 22 und 25 Jahren sollen am 13. Juli 2021 ihre 34-jährige Schwester "aus gekränktem Ehrgefühl" in Berlin getötet und die Leiche nach Bayern gebracht und dort vergraben haben. Die Leiche wurde gefunden und identifiziert. Die Brüder sollen die Tat begangen haben, weil das Leben der Schwester nicht ihren Moralvorstellungen entsprochen habe. Seit dem 4. August sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Frau und die Brüder kamen vor einigen Jahren aus Afghanistan nach Deutschland.