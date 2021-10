Polizei muss Querdenker nicht als Journalisten anerkennen

Querdenken-Aktivist Markus Haintz im Frühjahr 2021 bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin.

Berlin. Die Berliner Polizei muss den Querdenken-Aktivisten Markus Haintz nicht als Journalisten anerkennen. Das Berliner Verwaltungsgericht lehnte einen entsprechenden Eilantrag des Ulmer Rechtsanwalts ab. Haintz, der in der Vergangenheit an mehreren Demonstrationen in Berlin genommen und von dort Videos live über seine Social Media-Kanäle gestreamt hatte, war am 28. August von Polizisten nicht durch eine Absperrung ins Regierungsviertel gelassen worden. Seinen Presseausweis akzeptierten die Beamten nicht.

Haintz wollte unter anderem gerichtlich feststellen lassen dass „die Feststellung der Polizei Berlin, er sei kein Journalist“, rechtswidrig gewesen sei. Diesen und weitere ähnlich lautende Anträge wies die 27. Kammer des Verwaltungsgerichts bereits am Freitag als „sämtlich unzulässig“ zurück, wie am Montag bekannt gemacht wurde.

Antrag scheiterte bereits an formalen Fehlern

Das Verwaltungsgericht setzte sich dabei inhaltlich gar nicht mit dem Antrag auseinander, da der bereits an formalen Fehlern scheiterte. So sei er in Teilen inhaltlich zu unbestimmt, wie es heißt. So wollte Haintz etwa feststellen lassen, dass er einer „grundsätzlich journalistischen Tätigkeit“ nachgehe, wobei laut Gericht unklar ist, was er mit „grundsätzlich“ meine.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ferner sei die Berliner Polizei für eine pauschale Anerkennung seiner Presseberichterstattung nicht zuständig. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Haintz kann dagegen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen.