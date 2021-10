Unfälle 71-Jähriger in Berlin von Straßenbahn erfasst

Berlin. Ein 71-Jähriger ist am Montagmittag im Berliner Stadtteil Hellersdorf von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe die Gleise auf der Riesaer Straße überquert und offenbar die herannahende Tram nicht bemerkt, teilte die Polizei mit. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Straßenbahnstrecke war nach dem Unfall für etwas mehr als eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-729757/2

