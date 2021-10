Dreier-Team leitet Schauspiel am Staatstheater Cottbus

Cottbus. Mit einem Dreier-Team stellt sich das Schauspiel am Staatstheater Cottbus für die kommende Spielzeit 2022/2023 auf: Franziska Benack, Armin Petras und Philipp Rosendahl übernehmen die künstlerische Leitung der Sparte gleichberechtigt. "Wir kennen uns schon eine Weile und sind gewohnt, miteinander zu arbeiten", sagte Benack zur neuen Besetzung in der Dramaturgie. Alle Drei vereine der Glaube an das Stadttheater. Diese Form der Führung sei auch bundesweit relativ neu, ergänzte Rosendahl. Das Ensemble und auch die Stadtgesellschaft solle in die Arbeit mit einbezogen werden. Für die kommende Spielsaison lägen bereits über 100 Vorschläge von Titeln auf dem Tisch.

Der gesellschaftliche Wandel, der Rückzug ins Private in der Corona-Pandemie stelle das Theater vor neue Aufgaben, sagte Intendant Stephan Märki bei der Vorstellung des Teams am Montag. Am Staatstheater gibt es auch Sparten für Tanz, Konzert und Musiktheater.

Autor und Regisseur Petras war früher unter anderem Intendant des Maxim-Gorki-Theaters Berlin. Er hatte seit 1992 auch häufig in Cottbus gearbeitet. Rosendahl kommt als Hausautor neu dazu. Theaterwissenschaftlerin Benack arbeitet bereits seit dieser Spielzeit als geschäftsführende Dramaturgin im Cottbuser Schauspiel.

Die bisherige Schauspieldirektorin Ruth Heynen hatte das Haus im Juli "in gutem gegenseitigen Einvernehmen" verlassen. Sie wolle sich neuen beruflichen Aufgaben und Projekten widmen, hieß es vom Theater.

