Tote 71-Jährige in Treppenhaus gefunden: Ermittlungen

Berlin. In einem Treppenhaus in Berlin-Charlottenburg ist eine 71-jährige Frau tot gefunden worden. Die Polizei ging nach einer ersten Einschätzung davon aus, dass die Frau mutmaßlich getötet wurde. Eine Mordkommission ermittelt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Wegen der "Auffindesituation der Frau" könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Ein Nachbar entdeckte die Leiche der Frau demnach am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in dem Haus in der Soorstraße im Stadtteil Westend. Er alarmierte die Polizei. Weitere Informationen waren zunächst noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-727657/2

