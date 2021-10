Radfahrer bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

Berlin. Ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin in einer fast anderthalb Meter tiefe Baugrube gefallen und dabei schwer verletzt worden. Ein Passant habe den Mann am Maselakepark im Stadtteil Hakenfelde gehört und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Montag mit. Der Fahrradfahrer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nun müsse ermittelt werden, ob die Absicherung der Baugrube im Bezirk Spandau ausreichend war.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-726762/2

