Alba-Trainer kritisch: "Eine Frage der mentalen Einstellung"

Berlin. Alba Berlin fehlt weiter die Konstanz. Trainer Israel Gonzalez bemängelte nach der unerwarteten 59:65-Heimniederlage gegen die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga den fehlenden Fokus seines Teams. Die Spieler hätten zwar Einsatz gezeigt, "doch wir haben nur 10 Prozent unsere Dreipunktwürfe getroffen und 14 Freiwürfe verworfen. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist eine Frage der mentalen Einstellung", sagte der Spanier. Lediglich drei von 29 Distanzwürfen und 16 von 30 Freiwürfen fanden ihr Ziel. Die Mannschaft müsse lernen, keine 48 Stunden nach einem schweren Euroleague-Spiel wieder bereit für ein Liga-Spiel zu sein. "Denn es wird die ganze Saison so sein", sagte Gonzalez. Noch am Freitag hatte Alba bei Roter Stern Belgrad 78:63 gewonnen.

Und in diesem Rhythmus geht es in dieser Woche weiter. Bereits am Montag reist Alba nach Griechenland. In Piräus steht am Dienstag das Euroleague-Spiel bei Olympiacos an. Zeit die enttäuschende Leistung gegen Göttingen aufzuarbeiten, bleibt da kaum.

Vor der Abreise eine Videostunde - vor allem mit positiven Aspekten der Partie. "Ich will den Spielern nicht zeigen, wie sie ihre Freiwürfe und offenen Dreier verwerfen", erklärte Gonzalez. Am Abend nach der Ankunft per Video die Vorbereitung auf Piräus und ein leichtes Training. "Olympiacos ist defensiv eines der stärksten Teams. Es wird hart und physisch", sagte Gonzalez.

Immerhin kehrten gegen Göttingen in Nationalspieler Johannes Thiemann und Christ Koumadje zwei Spieler nach mehrwöchiger Verletzung zurück. Aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten müssen sie nun im Spielbetrieb wieder integriert werden. Dies sei nicht einfach, müsse aber so schnell wie möglich geschehen, sagte Gonzalez. Zumal der nächste Ausfall droht. Forward Yovel Zoosman bekam gegen Göttingen in der ersten Halbzeit einen Schlag auf die Hand, konnte danach nicht weiterspielen.

