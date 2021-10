BVG: Berliner Bär tanzt aus der Reihe

Berlin. Der Berliner Bär ist das Wappentier der Hauptstadt und soll mit seinem aufrechten Gang und den roten Krallen Stärke und Wehrhaftigkeit symbolisieren. Auf einigen Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist der Bär dagegen derzeit in weitaus weniger schmeichelhaften Posen unterwegs: Unbekannte haben wiederholt das offizielle Logo der Stadt überklebt. Darauf zu sehen: der Bär als Kiffer, der Bär als Trinker, der Bär beim Sex, der Bär beim Häufchen machen.

Aufgeklebt wurden die Sticker auf die Front der Busse, direkt unterhalb des Fahrers neben den Berlin-Schriftzug, der seit September 2020 auch die Fahrzeuge der BVG schmückt. Aus der Ferne wirken die Aufkleber durchaus authentisch – bis auf die pikanten Details. Hauptsächlich sollen die derart verunstalteten Busse auf Linien unterwegs sein, die vom Betriebshof Cicerostraße in Wilmersdorf kommen.

Ein Busfahrer sagte auf Nachfrage: "Dit is zwar janz witzich, aber dit sehen die da oben nich so. Der Bengel wird jerade mit Hochdruck jesucht. Den wollense bestimmt rauskanten." Darauf angesprochen, wie er von dem Aufkleber erfahren habe, sagte er: "Da stand vorjestern n Fahrjast vorm Bus und hat sich fast einjepinkelt vor lachen. Der kam rinn und meente zu mir, dit is ne jute Numma, jeil!"

Der BVG sind die Aufkleber bekannt. "Die Sticker sind zum ersten Mal in der vergangenen Woche aufgefallen und werden schnellstmöglich entfernt", sagte ein Sprecher auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Betroffen seien vor allem Busse, die in der westlichen Innenstadt unterwegs sind. Wer hinter der Bären-Aktion stecke, wisse die BVG nicht. Der Schaden durch die Aufkleber sei indes eher gering - im Gegensatz zu Vandalismus-Schäden durch Graffiti-Sprayer, durch die immer wieder hohe Kosten entstehen und vereinzelt sogar Zugausfälle verursachen.