Betrunkener fährt mit Mietwagen durch Gartenzaun

Berlin. Ein betrunkener Autofahrer ist durch einen Gartenzaun im Spandauer Ortsteil Kladow gefahren und hat sich leicht verletzt. Der 24-Jährige war am frühen Sonntagmorgen auf dem Ritterfelddamm mit einem Mietwagen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort kam er demnach aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, krachte durch einen Gartenzaun und blieb auf dem Grundstück vor einem Einfamilienhaus stehen. Der Mann wurde am Bauch verletzt, die Airbags hatten ausgelöst. Er kam in ein Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle ergab rund ein Promille.

