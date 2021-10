Straßenbahn und Auto stoßen zusammen: Ein Toter

Berlin. Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden schwer verletzt, einer leicht. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag an der Landsberger Alle Ecke Siegfriedstraße, wie der Polizeiliche Lagedienst mitteilte. Ein Mensch ist an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Straßenbahn war demnach entgleist und musste von einem Kran der BVG wieder auf die Schienen gesetzt werden. 54 Rettungskräfte waren im Einsatz. Weitere Details zum Unfallhergang konnte der Lagedienst am Sonntagmorgen zunächst nicht nennen.

© dpa-infocom, dpa:211024-99-714330/2

