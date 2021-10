Fußball Hertha mit Dardai für Stark in Abwehr: Gladbach ohne Ginter

Berlin. Hertha BSC muss im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach die Abwehr umbauen. Den Berlinern fehlt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Innenverteidiger Niklas Stark, der an Adduktorenproblemen laboriert. Für ihn rückt Marton Dardai in die Startformation, der ansonsten im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt unveränderten Hertha-Elf.

Bei Gladbach ersetzt Rami Bensebaini den erkälteten Nationalspieler Matthias Ginter in der Abwehr. In der Anfangself steht der frühere Berliner Luca Netz, der im Sommer von seinem Jugend-Club nach Mönchengladbach gewechselt war.

Die Berliner können mit einem weiteren Sieg das Krisengerede beenden und auf Platz zehn vorrücken. Die Gladbacher könnten mit einem Auswärtserfolg sogar in die obere Tabellenhälfte rücken.

© dpa-infocom, dpa:211023-99-709637/2