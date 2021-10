Berlin-Konzert: Ben Zucker live 2022 – Was Fans wissen müssen

Ben Zucker kommt am 6. Februar 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Ben Zucker spielt am 6. Februar 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Ben Zucker live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Ben Zucker ist zurück: Am 6. Februar 2022 wird es wieder heißen "Du bist mein Berlin" wenn der Berliner Künstler im Rahmen seiner aktuellen Tour in die Hauptstadt kommt. Im Gepäck hat der Schlagersänger Songs aus seinem aktuellen Album "Jetzt erst recht!" und natürlich eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Na und?!", "Der Sonne entgegen" oder "Was für eine geile Zeit".

Gerade einmal vier Jahre liegen seit dem Erscheinen seiner Debütsingle und dem gleichnamigen Album "Na und?!" 2017 zurück. Seitdem geht seine Karriere steil bergauf. 2018 gewann Ben Zucker die Goldene Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres". Im selben Jahr begleitete er auch Helene Fischer auf ihrer Stadion-Tournee. Im April 2021 erschien sein drittes Album "Jetzt erst recht!", mit dem Ben Zucker zum zweiten Mal Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte.

Wo wird Ben Zucker auftreten?

Ben Zucker wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Ben Zucker in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 49,90 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 129 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (2. Februar 2022) um 17.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.00 Uhr.

Ben Zucker

Foto: Sebastian Willnow/dpa

Welche Songs spielt Ben Zucker in Berlin?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Ben Zucker 2018 in Köln:

Immer wieder du Was für eine geile Zeit Du bist alles für mich Halt dich fest an mir Schau nur Längst nicht mehr verliebt Einfach weg Ich spür, wie die Liebe zerbricht Verschworen Viel zu oft an dich gedacht Ca va Dein ist mein ganzes Herz Der Sonne entgegen Kinder Freiheit Schönstes Haus Die Welt wartet auf dich Na und?!

Zugabe:

Mein Herz gehört nur dir Medley

Und das sind die Songs seines aktuellen Albums "Jetzt erst recht!", die Ben Zucker in seine Setlist für Berlin einarbeiten wird:

Guten Morgen Welt Bist du der Mensch Das ist nicht das Ende der Welt Ich weine nicht um dich Dazwischen bin ich So ein Mann Danach fragt die Liebe nicht Schon wieder für immer Ich wär' gern alles, was du brauchst Ich weiß, was ich will Deine Lügen machen süchtig Auf uns

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Ben Zucker live in der Mercedes-Benz Arena, Sonntag, 2. Februar 2022, Einlass gegen 17.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.