Berliner Eishockey-Stürmer Zengerle positiv getestet

Berlin. Auch die Eisbären Berlin haben einen Corona-Fall. Stürmer Mark Zengerle sei positiv auf Covid-19 getestet worden, teilte der deutsche Eishockey-Meister am Freitag vor Beginn des Spiels gegen die Schwenninger Wild Wings mit. Dem deutsch-amerikanischen Stürmer, an dem Medienberichten zufolge die Wild Wings Interesse haben, gehe "es aber den Umständen entsprechend gut". In der Deutschen Eishockey Liga sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Corona-Fälle beim EHC Red Bull München und bei der Düsseldorfer EG bekannt geworden. Mehrere Spiele wurden verlegt.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-701275/2

