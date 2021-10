Eastside im Pokal gegen Bingen und Neckarsulm

Berlin. Bei der Auslosung für das Qualifikationsturnier zum Final Four des Damen-Pokalwettbewerbes im Tischtennis hat Titelverteidiger TTC Berlin Eastside eine machbare Dreier-Gruppe erwischt. Die Titelverteidigerinnen aus der Hauptstadt treffen in der Gruppe A am 8. Januar 2022 in Hannover auf den Erstligisten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim und den Süd-Drittligisten NSU Neckarsulm, wie die Auslosung am Freitag in Hannover ergab. Die Gruppensieger der vier Dreiergruppen qualifizieren sich für das einen Tag später stattfindende Final Four.

Seit Wiedereinführung des Wettbewerbs 2013/14 hat Eastside den Wettbewerb siebenmal für sich entschieden, nur 2019 gewann DJK Kolbermoor. Erstmals finden Qualifikationsturnier und Endrunde an einem Wochenende statt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit den Füchsen Berlin kann sich noch ein weiterer Berliner Verein für das Finalturnier qualifizieren. Allerdings ist der Nord-Drittligist in der Gruppe C Außenseiter gegen die Erstliga-Topteams DJK Kolbermoor und ESV Weil.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-698570/2