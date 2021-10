Templin. Eine Frau ist in Templin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Weil sich ein Tötungsdelikt zur Zeit nicht ausschließen lasse, ermittelt nun die Kriminalpolizei, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Ein Angehöriger habe die 45-Jährige am Freitagmorgen leblos in ihrer Wohnung gefunden. Den Angaben zufolge war die Todesursache noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-696857/3

