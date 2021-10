Füchse Berlin wollen Lübbecke nicht unterschätzen

Berlin. Die Füchse Berlin wollen ihre Erfolgsserie in der Handball-Bundesliga weiter ausbauen. Für die bisher ungeschlagenen Hauptstädter soll am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) der TuS N-Lübbecke in der Max-Schmeling-Halle deshalb nicht zum Stolperstein werden. "Das ist natürlich ein Momentum für uns und zeigt, dass wir gut in Form sind. Aber wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel", sagte Rückraumspieler Lasse Andersson am Freitag.

Auch wenn die zweitplatzierten Füchse gegen den Tabellenvierzehnten klarer Favorit sind, haben sie doch Respekt vor dem Aufsteiger. "Für uns ist das ein sehr gefährliches Spiel, weil wir sehr fokussiert sein müssen", sagte Trainer Jaron Siewert. Besonders die Unbekümmertheit des Außenseiters imponiert dem Füchse-Coach.

"Sie haben schon richtig gute Spiele gemacht und oft nur knapp verloren. Und sie haben schnelle Leute im Kader", warnte er. Deshalb müssen die Füchse auch gegen solche Gegner immer ans Limit gehen. "Sobald wir in irgendwelchen Bereichen nachlassen, wird es gegen jeden Gegner schwer", sagte Siewert.

Die Füchse strotzen aber gerade nur so vor Selbstbewusstsein. Saisonübergreifend sind sie seit 20 Spielen ungeschlagen. In dieser Spielzeit wurde erst ein Punkt abgegeben. "Natürlich ist das hilfreich für das Gefühl", sagte Andersson. Und Siewert kann personell aus dem Vollen schöpfen, eine Pause braucht aktuell niemand. "Wir hatten jetzt einen angenehmen Rhythmus, so dass jeder wieder Luft holen konnte", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-694121/2