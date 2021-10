Fußball Union-Fans erleben Chaos in Rotterdam: Vorwürfe an Polizei

Rotterdam. Beim Auswärtsspiel des 1. FC Union Berlin in der Europa Conference League bei Feyenoord Rotterdam ist es zu chaotischen Szenen am Einlass zum Gästeblock gekommen. Hunderte mitgereister Union-Fans klagten vor den Toren des Stadions De Kuip in den Niederlanden nicht nur über enorm lange Wartezeiten, sondern auch über einen übertrieben harten Polizei-Einsatz und angeblich willkürliche Festnahmen. Die Anhänger berichteten in sozialen Medien von Auseinandersetzungen mit den Beamten. Demnach habe es mehrere verletzte Personen gegeben, von denen einige im Krankenhaus behandelt werden mussten.

"Wir wissen um die schwierige Situation vor dem Gästeblock. Wir sind mit mehreren Leuten vor Ort und versuchen eine Lösung zu finden", twitterte der Fußball-Bundesligist während der ersten Halbzeit. Ein Grund für die Probleme wurde zunächst nicht mitgeteilt.

