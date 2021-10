Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr hat am Donnerstagabend den sturmbedingten Ausnahmezustand beendet. Von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr habe die Feuerwehr 372 Einsätze bewältigt, teilten die Rettungskräfte mit. Zum Teil liefen die Einsätze am Abend noch. Eine Frau wurde demnach im Sturmtief "Ignatz" leicht verletzt. Ausnahmezustand bedeutet, dass Notrufe nach Priorität bearbeitet werden, je nachdem, wo Menschen in Gefahr sind.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-686718/2

