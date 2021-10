Zwölf-Stunden-Schichten für Berlins Objektschützer

Berlin. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes (ZOS) der Berliner Polizei könnte demnächst flächendeckend die Zwölfstundenschicht eingeführt werden. Seit Anfang des Monats läuft dazu ein entsprechender Probelauf. Ziel des Tests sei es, „ein aussagekräftiges und belastbares Meinungsbild für eine möglicherweise dauerhafte Einführung eines vollkontinuierlichen Zwölfstundendienstes“ zu erhalten, heißt es von der Polizei.

Die Kräfte des ZOS bewachen in Berlin besondere Gebäude wie etwa das Abgeordnetenhaus, Botschaften und Konsulate sowie jüdische Einrichtungen. Mit der coronabedingten Flexibilisierung und Ausweitung der Arbeitszeiten wurde das zwölfstündige Arbeitszeitmodell aus Infektionsschutzgründen bereits eingeführt – offensichtlich ein Erfolg. „Zum Ende des ersten Quartals 2021 zeichnete sich bereits eine wahrnehmbare Unterstützung für dieses Arbeitszeitmodell im Kreis der Mitarbeitenden des ZOS ab“, heißt es von der Polizei.

Zwölf-Stunden-Schichten steigern Arbeitszufriedenheit

Zwölf Stunden am Stück zu arbeiten, mag für viele erst einmal abschreckend klingen. Beim ZOS der Polizei erfreut sich das jedoch hoher Beliebtheit. „Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv, weil der Zwölf-Stunden-Dienst eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht und so die Arbeitszufriedenheit steigt“, sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin.

Wer länger arbeitet muss seltener zur Arbeit gehen. Laut Polizei haben sich seit der Umstellung im November 2020 die Zahl der Dienstantritte und die damit verbundenen Wege um etwa ein Drittel reduziert. Auch das An- und Ablegen von Uniform und Ausrüstung und die Fahrt zum zu schützenden Objekt wird seltener notwendig.

„Das kann durchaus Vorbild für viele andere Dienststellen sein, bei denen wir ohne Frage auch mehr flexiblere Arbeitszeitmodelle benötigen, die ein Familien- und Sozialleben möglich machen.“ Über den ZOS hinaus gebe es bislang keine Pläne eines dauerhaften Zwölf-Stunden-Arbeitszeitmodells.

ZOS-Mitarbeiter derzeit keine Beamten

Der ZOS hat rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die deutlich weniger verdienen als die Kräfte des Polizeivollzugsdienst – derzeit zwischen 2500 und 2900 Euro brutto pro Monat. Sie sind auch keine Beamten, sondern Tarifbeschäftigte. Seit Jahren wird immer wieder die Forderung laut, dies zu ändern. So entbrannte zuletzt am Mittwoch unter einem Facebook-Post der Berliner Polizei zum ZOS eine entsprechende Diskussion.

Die GdP lehnt die Verbeamtung jedoch ab. So würden die Kolleginnen und Kollegen zum einen schlechter gestellt, sagt Sprecher Jendro. Er verweist dabei auch auf die unterschiedlichen Ausbildungszeiten – beim mittleren Polizeidienst zweieinhalb Jahre und beim ZOS nur dreieinhalb Monate.

„Grundsätzlich aber müssen wir die Aus- und Fortbildung verbessern und mehr Möglichkeiten zum Aufstieg in den Polizeivollzugsdienst schaffen“, so Jendro weiter. Außerdem müsse der Senat über eine mögliche Befugniserweiterung nachdenken. So müssten die ZOS-Kräfte etwa die Möglichkeit haben, Autos abschleppen zu lassen. Dazu müssen sie bislang ihre verbeamteten Kollegen rufen.