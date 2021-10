Spandau 04 zum Champions League-Auftakt nach Belgrad

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 müssen zum Auftakt der Champions League-Hauptrunde in der Gruppe B am kommenden Mittwoch beim Traditionsteam von Roter Stern Belgrad antreten. Das steht nach der dritten CL-Qualifikationsrunde fest, in der sich die Serben nach dem 9:8-Auswärtserfolg bei RN Savona (Italien) und dem 11:11-Hinspiel am Mittwoch knapp durchgesetzt hatten.

Roter Stern hatte vor einem Jahrzehnt als Champions League- und Europa-Supercup-Gewinner 2013 sowie serbischer Double-Sieger (Meister, Pokal) 2013 und 2014 seine größten Erfolge. Danach zählte man national und international nicht mehr zur allerersten Elite. 2018/19 war Roter Stern wieder in der Champions League vertreten, blieb aber in 14 Partien ohne Punktgewinn und verlor meist hoch. Inzwischen hat sich die Mannschaft stark verjüngt.

Ein bekanntes Gesicht für Spandau in Reihen von Belgrad ist der Montenegriner Stefan Pjesivac (24), der zwei Spielzeiten in Berlin für die Wasserfreunde aktiv war.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-683124/2