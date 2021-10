Sturm bringt umgestürzte Bäume und defekte Leitungen

Potsdam. Der Sturm hat am Donnerstag in Brandenburg für umgestürzte Bäume und beschädigte Telefon- und Stromleitungen gesorgt. Größere Schäden gab es nach ersten Angaben zunächst nicht, wie die regionalen Leitstellen für Brand- und Katastrophenschutz mitteilten.

Die Regionalleitstelle Lausitz berichtete zeitweise von 115 gleichzeitigen Einsätzen, das sei deutlich mehr als sonst. Die meisten Einsätze gebe es im Kreis Dahme-Spreewald. Überwiegend rücke die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume aus.

Auch im Westen und Nordwesten Brandenburgs hielt das Unwetter die Einsatzkräfte auf Trab. "Wir haben in allen Bereichen Sturmeinsätze. Das Meiste sind umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Äste", sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nordwest, die für die Kreise Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und die Stadt Potsdam zuständig ist. Auch Telefon- und Stromleitungen seien teilweise durch den Sturm beschädigt. "Zum Glück sind es bisher nur Sachschäden", sagte die Sprecherin.

Die Regionalleitstelle Oderland in Frankfurt (Oder) berichtete ebenfalls von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. Die Regionalleitstellen in Brandenburg/Havel und in Eberswalde machten zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-681601/2