Fahrer ohne Licht auf Autobahn: Tödlich verunglückt

Schönfeld. Ein Autofahrer, der auf der A20 bei Schönfeld (Uckermark) ohne Licht unterwegs war, ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Nachdem der Fahrer am Mittwochabend auf die rechte Spur wechselte, sei ein Wagen von hinten auf sein Auto aufgefahren, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Noch am Unfallort erlag der Autofahrer des Wagens ohne Licht seinen Verletzungen, wie es weiter hieß. Der Fahrer des auffahrenden Autos wurde leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211021-99-675682/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.