Während Fahrer schlief: Unbekannte stehlen Diesel aus Lkw

Borkheide. Erneut wurden in Brandenburg hunderte Liter Diesel gestohlen. Während der Fahrer im Wagen schlief, hätten Unbekannte auf einem Autobahnparkplatz der A9 zwischen Potsdam und Wittenberg rund 450 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkws abgezapft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Diebstahl am Montag zerstörten die Täter demnach auch das Tankschloss.

Erst am Wochenende war es nicht einmal 50 Kilometer weiter zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Unbekannte hatten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen über 1000 Liter Diesel aus einem Tanklager und einer Baumaschine gestohlen. Unklar blieb zunächst, ob zwischen den Diebstählen ein Zusammenhang besteht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-670601/3