Öffentlicher Dienst in Berlin: Beamte müssen künftig bis 67 arbeiten

Berlins Beamte müssen sich auf eine längere Lebensarbeitszeit einstellen. Mit der Angleichung der Gehälter auf das Niveau der anderen Bundesländer endet auch das vorgezogene Pensionseintrittsalter von 65 Jahren. Die Vereinbarung ist nicht neu. „Die Anhebung ist bereits Bestandteil der Koalitionsvereinbarung von 2016 gewesen“, sagt Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). „Vereinbart war, diese anzuheben, sobald die Anpassung der Besoldung an den Durchschnitt der anderen Bundesländer vollzogen ist. Dies ist in 2021, also diesem Jahr, erfolgt.“

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem die Regelaltersgrenze für den Eintritt der Beamten in den Ruhestand bislang noch nicht angehoben wurde. „Eine Anhebung der Regelaltersgrenze auf das vollendete 67. Lebensjahr, wie bereits im Rentenrecht vollzogen, scheint demnach geboten“, sagt Kollatz.

Ab wann und in welcher Form das Ruhestandsalter für Beamte angehoben wird, muss der neue Senat entscheiden. Denkbar sei ein stufenweises Anheben der Altersgrenze, wie es bei Rentnern bereits der Fall ist, heißt es aus der Finanzverwaltung. Bis 2029 steigt das Renteneintrittsalter jährlich um einen Monat auf 67 Jahre an. Ausnahmen bestehen für Angestellte, die mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Sie können bereits mit 63 Jahren in Rente gehen. Aktuell beschäftigt das Land 56.000 Beamte im öffentlichen Dienst und rund 70.000 Angestellte.

Jedes Jahr gehen 3000 bis 5000 Beamte in den Ruhestand

Auf die Personalplanung hat die Anhebung laut Finanzverwaltung zunächst keine Auswirkung. Die längere Lebensarbeitszeit der Beamten soll genutzt werden, in den kommenden Jahren ausreichend neues Personal einzustellen, das dann die bestehende Personallücke schließen soll. In den kommenden Jahren erreichen jeweils 3000 bis 5000 Beamte das 65. Lebensjahr und sind potenziell von der Anhebung des Pensionseinstrittsalters betroffen - je nachdem, ab wann die Regelung gilt.

Der Beamtenbund hat seine Zustimmung zur Anhebung signalisiert, wenn die Gehälter der Mitarbeiter auf Bundesniveau angehoben werden. Das lehnt Finanzsenator Kollatz jedoch ab. „Auch in anderen Bundesländern haben Vertreter von Beamtenorganisationen dafür geworben, die Beamtinnen und Beamten bei der Altersgrenze zu privilegieren“, sagt Kollatz. Dem sei allerdings kein Bundesland gefolgt. „Berlin sollte es auch nicht tun - nicht zuletzt als größter Empfänger im Länderfinanzausgleich“, so Kollatz weiter.