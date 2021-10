Fußgänger von Motorradfahrer in Pankow tödlich verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Pankow von einem Motorradfahrer angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der Mann am Dienstagabend noch am Unfallort auf der Greifswalder Straße seinen Verletzungen. Er wollte nach bisherigen Erkenntnissen aus Richtung einer Straßenbahnhaltestelle kommend die Fahrbahn überqueren, als der 47 Jahre alte Motorradfahrer angefahren kam und ihn erfasste. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

