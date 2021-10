Wetter in Berlin: Sturm am Donnerstag - Lebensgefahr in Parks und Grünanlagen

Wetter in Berlin Sturmwarnung Berlin - Lebensgefahr in Parks und Grünanlagen

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Warnung vor Sturm für Berlin herausgegeben. Das Tief "Ignatz" bringt nämlich die erste herbstliche Sturmlage mit Regen, dicker Wolkendecke und Wind mit. Die Unwetterwarnung des DWD gilt am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km/h können auftreten. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

In der Zeit von 5 bis 8 Uhr gibt es eine amtliche Warnung vor Windböen. Diese können mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h auftreten. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden. Eine aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes sehen Sie hier.

Der Wetterdienst warnt die Berlinerinnen und Berliner im Zusammenhang mit dem Sturm vor Gefahren. Durch die Sturmböen könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", schreibt der Wetterdienst auf der Homepage.

„Für Menschen, die sich in Parks und Grünanlagen aufhalten, besteht Lebensgefahr“, teilte das Bezirksamt Berlin-Mitte am Mittwoch mit. Viele Bäume seien aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der vergangenen drei Jahre stark geschwächt. Äste könnten abbrechen, sogar ganze Bäume könnten umstürzen. Das Amt warnt darum dringend davor, am Donnerstag und Freitag öffentliche Grün- und Erholungsanlagen zu betreten.

Amtliche Warnung vor Windböen am Mittwoch

Schon am Mittwoch sind die ersten Vorläufer von "Ignatz" in Berlin zu spüren. Der Wetterdienst veröffentlichte am Morgen eine amtliche Warnung vor Windböen. Diese gilt in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In der Nacht zum Donnerstag können dann erste Sturmböen auftreten. Sturmtief Ignatz wird auch ganz Deutschland betreffen.

Sturm in Berlin: Zoo und Tierpark bleiben am Donnerstag geschlossen

Wegen der Sturmankündigung bleiben der Zoo und Tierpark am Donnerstag geschlossen. Das Aquarium Berlin wird aber regulär bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten eine Gefahr für Besucher darstellen, auch die Tiere werden sicherheitshalber in Häusern und Stallungen untergebracht, hieß es in einer Mitteilung. Gäste mit Tickets werden gebeten, sich zwecks Umbuchung an ticket@zoo-berlin.de bzw. ticket@tierpark-berlin.de zu wenden.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass solche Unwetterwarnungen keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Die Sicherheit unserer Gäste und Tiere hat für uns oberste Priorität. Da wir nicht voraussagen können, welche Auswirkungen der angekündigte Sturm in unserer Region haben wird, haben wir entschieden, Zoo und Tierpark morgen nicht für unsere Gäste zu öffnen“, erklärt Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem. Er hoffe sehr, dass man von größeren Schäden verschont bleibe. Sofern keine gravierenden Sturmschäden auftreten, werden Zoo und Tierpark am Freitag voraussichtlich wieder für die Besucher öffnen.

Sturmwarnung Berlin: Diese Parks und Grünflächen bleiben geschlossen

Auch Grün Berlin reagierte und kündigte eine Schließung folgender Parks an:

Gärten der Welt

Britzer Garten

Natur-Park Schöneberger Südgelände

Botanischer Volkspark Blankenfelde-Pankow

Alle diese Parks bleiben am Donnerstag zur Sicherheit von Besuchern und Mitarbeitern geschlossen. Der Betrieb der Seilbahn zwischen Kienbergpark und Gärten der Welt were ebenfalls eingestellt.

Frei zugänglich bleiben folgende Grünflächen:

Tempelhofer Feld

Park am Gleisdreieck

Mauerpark (Erweiterungsflächen)

Kienbergpark

Voraussichtlich am Freitag sollen die Parks wieder öffnen.

Warnung vor Astabbrüchen in preußischen Parks

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg warnt vor Astabbrüchen in den Anlagen. Ausdrücklich werde auf mögliche Entwurzelungen von Bäumen aufgrund der Wetterunbilden hingewiesen, teilte die Stiftung mit. Durch Trockenheit der vergangenen Jahre seien die Gehölze in den Parkanlagen in Potsdam, Berlin und Brandenburg bereits geschwächt. Es werde deshalb zu besonderer Vorsicht geraten. Eventuell sollte auf den Besuch der Parks verzichtet werden. Sperrungen der Anlagen seien je nach Wetterlage nicht auszuschließen.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin im Detail

Donnerstag, den 21. Oktober 2021: Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen, im Norden Brandenburgs einzelne Gewitter. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. Bereits zum Vormittag rasche Windzunahme, anschließend starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Verbreitet Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9), teilweise schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), in Gewitternähe orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen, am Abend nachlassender Wind. In der Nacht zum Freitag wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Verlauf zunehmend niederschlagsfrei und mitunter größere Auflockerungen. Tiefstwerte 7 bis 5 Grad. Mäßiger, teils noch frischer Wind aus Südwest bis West. Anfangs verbreitet Windböen (Bft 7), im Nachtverlauf im Süden nachlassend.

