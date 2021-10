In Berlin wird es am Sonntag windig (Archivbild).

Wetter in Berlin Tief "Ignatz": Sturmböen bis 100 km/h in Berlin möglich

Berlin. In Berlin wird es am Donnerstag trotz warmer Temperaturen bis 18 Grad sehr ungemütlich. Das Tief "Ignatz" bringt nämlich die erste herbstliche Sturmlage mit. Es ist stark bewölkt mit zeitweise schauerartigen Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Hauptstadt mit Sturmböen bis 85 km/h, teilweise sogar mit schweren Sturmböen bis 100 km/h. Das entspricht den Windstärken neun und zehn. Vor allem in Gewitternähe sind auch orkanartige Böen der Windstärke elf mit bis zu 110 Kilometer je Stunde nicht ausgeschlossen. Erst am Donnerstagabend lässt der Wind nach.

Schon am Mittwoch sind die ersten Vorläufer von "Ignatz" in Berlin zu spüren. Der Wetterdienst veröffentlichte am Morgen eine amtliche Warnung vor Windböen. Diese gilt in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf. Eine aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes sehen Sie hier.

Die Vorhersage des DWD für Berlin im Detail

Donnerstag, den 21. Oktober 2021: Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen, im Norden Brandenburgs einzelne Gewitter. Höchstwerte 15 bis 18 Grad. Bereits zum Vormittag rasche Windzunahme, anschließend starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. Verbreitet Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9), teilweise schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), in Gewitternähe orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen, am Abend nachlassender Wind.

In der Nacht zum Freitag wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Verlauf zunehmend niederschlagsfrei und mitunter größere Auflockerungen. Tiefstwerte 7 bis 5 Grad. Mäßiger, teils noch frischer Wind aus Südwest bis West. Anfangs verbreitet Windböen (Bft 7), im Nachtverlauf im Süden nachlassend.

Freitag, den 22. Oktober 2021: Am Freitag überwiegend stark bewölkt und ab dem Mittag gebietsweise Schauer. Kühler, Höchsttemperatur um 11 Grad. Frischer Südwest- bis Westwind mit Windböen und stürmischen Böen, lokal Sturmböen. Am Abend allmählich nachlassend. In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bewölkt, im Verlauf teils klar. Meist niederschlagsfrei, nur noch vereinzelt Schauer. Temperaturrückgang auf 6 bis 4 Grad. Mäßiger, teils frischer Westwind.