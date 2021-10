App „Katretter“ - Berliner Feuerwehr zieht positive Bilanz

Berlin. Nach mehrjähriger Entwicklung und Erprobung ging am 16. Oktober vergangenen Jahres die Ersthelfer-App „Katretter“ an den Start. Mit der App auf dem Smartphone kann die Feuerwehr schneller bei Herzstillstand reagieren. Denn bei der Versorgung betroffener Patienten zählt jede Sekunde. Freiwillige Ersthelfer werden über „Katretter“ informiert und können im Notfall Menschen in ihrer Nähe schnell Hilfe leisten. Nach einem Jahr zieht die Berliner Feuerwehr jetzt eine positive Bilanz.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde seit der offiziellen Inbetriebnahme das System knapp 10.000-mal aktiviert, im Schnitt 26-mal am Tag. In mehr als der Hälfte der Aktivierungen befanden sich mindestens eine ersthelfende Person in der Nähe des Alarmierungsortes. Bei knapp 600 Patienten hatten bereits Ersthelfende mit der Wiederbelebung begonnen und durchgeführt, noch bevor der Rettungsdienst eingetroffen war.

App „Katretter“: Ersthelfer schneller bei Patienten als Rettungsdienst

Ein Team der Feuerwehr befragte nach ihren Einsätzen Helferinnen und Helfer zu ihren Erfahrungen. Dabei kam heraus, dass in zwei Dritteln der Fälle die Ersthelfenden schneller oder zeitgleich mit dem Rettungsdienst bei den Patienten eintrafen. Nach Meinung der Experten könne das durch eine größere Teilnehmerzahl weiter verbessert werden.

Bislang haben sich in Berlin ungefähr 7000 Menschen über die „Katretter“-App registriert. „Langfristig möchten wir mindestens ein Prozent der Berliner Bevölkerung, also etwa 40.000 Menschen, als Ersthelfende gewinnen“, sagte Stefan Poloczek, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr. „Damit können wir erreichen, dass bei einem Herzstillstand noch früher Hilfe geleistet wird und somit bleibende Schäden bei den Patientinnen und Patienten verhindert und Leben gerettet werden.“

Wie funktioniert „Katretter“?

Bei Alarmierungen zum Herz-Kreislaufstillstand übermittelt die Leitstelle der Berliner Feuerwehr die Koordinaten der Einsatzstelle an die „Katretter“-App. Diese benachrichtigt dann registrierte Ersthelfende, die die App auf ihrem Smartphone installiert haben und sich in der Nähe, also etwa 500 Meter entfernt vom Einsatzort befinden. Dann haben sie 30 Sekunden Zeit, um ihre Hilfe zuzusagen. Erst dann erhalten sie die Einsatzadresse und weiterführende Informationen.

Um die App noch attraktiver zu gestalten, arbeiten die Entwickler an Ideen für weitere Funktionen. Als nächste Neuerungen sind beispielsweise die Einbindung von öffentlichen Defibrillatoren und eine Übersetzung der App in Fremdsprachen in Arbeit. Jeder, der ein Smartphone mit Android- oder iOS-System verwendet und sich in Berlin aufhält, kann die App nutzen. Als Grundvoraussetzung empfiehlt die Feuerwehr, dass Ersthelfende älter als 18 Jahre sein sollen. Zudem sollen sie sich zutrauen, lebensrettende Sofortmaßnahmen, insbesondere eine Wiederbelebung durchführen zu können. Die Feuerwehr teilt auf ihrer Internetseite auch mit, dass Ersthelfende unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen.