Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Friedrichshain ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, stieß der Mann am Montagnachmittag mit einem Auto zusammen. Der genaue Hergang des Unfalls sowie das Alter der Beteiligten waren zunächst unklar. Der Motorradfahrer kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-648022/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.