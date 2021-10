Potsdam freut sich über Buchpreis für Antje Rávik Strubel

Berlin. Glückwünsche aus der Heimat: Potsdams Bürgermeister Burkhard Exner hat der Autorin Antje Rávik Strubel zum Deutschen Buchpreis gratuliert. Sie bereichere mit ihren Büchern und Texten seit Jahren die Literaturlandschaft und habe auch in Brandenburg bemerkenswerte Spuren ihres Schaffens hinterlassen, erklärte Exner (SPD) am Montagabend.

Zuvor hatte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt/Main bekanntgegeben, dass das Buch "Blaue Frau" als bester deutschsprachiger Roman des Jahres ausgezeichnet wird. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Zu Strubels Werken gehören beispielsweise "Offene Blende", "Kältere Schichten der Luft", "Sturz der Tage in die Nacht" und "In den Wäldern des menschlichen Herzens". Die Autorin schrieb auch den Band "Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg".

Strubel wurde 1974 in Potsdam geboren. Sie machte zunächst eine Ausbildung zur Buchhändlerin und studierte dann in Potsdam und New York Psychologie und Literaturwissenschaft. Später lebte sie unter anderem in Schweden, bevor sie wieder nach Potsdam zurückkehrte.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-644321/2