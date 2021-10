Ein Lastwagen fiel am Montagnachmittag von einer Fähre in den Tegeler See. Der Zwölftonner musste vom Grund geborgen werden.

Ein Lkw ist am Montag von der Fähre zur Insel Scharfenberg in den Tegeler See gerollt.

Feuerwehreinsatz Lkw fällt von Fähre in den Tegeler See

Berlin. Die Fahrt eines Lkw, der vom Festland auf der Fähre auf dem Weg zur Schulinsel Scharfenberg war, endete am Montagnachmittag im Tegeler See. „Er liegt genau in der Mitte der Fahrrinne und schaut den letzten Meter raus“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Wie der Wagen dorthin gekommen ist, war zunächst noch nicht zu 100 Prozent klar.

Viel deutet jedoch darauf hin, dass dem Fahrer bei der Überfahrt versehentlich ein Gang rausgesprungen ist. Der Lkw stand auf der Fähre ganz hinten. Als die am Anlegesteg ansetzte, kam der Laster durch den Ruck ins Rollen. „Es waren aber keine Personen in Gefahr und niemand im Fahrzeug“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Wir mussten also niemanden retten und werden jetzt in aller Ruhe und Sorgfalt die Bergung vornehmen können.“

Lkw war zum Zeitpunkt der Havarie leer

Die Feuerwehr, die um 14.17 Uhr alarmiert wurde, ist derzeit mit 45 Kräften im Einsatz – darunter Taucher. Der zwölf Tonnen schwere Lkw, der zum Zeitpunkt der Havarie leer war, soll nun wieder an Land gebracht werden.