Justizsenator: Keine PS-starken Autos für Fahranfänger

Berlin. Nach einem Unfall mit einem Sportwagen in Berlin-Neukölln hat Justizsenator Dirk Behrendt erneut gefordert, die Vermietung PS-starker Autos an Fahranfänger zu verbieten. "Wir brauchen dringend ein Überlassungsverbot hochmotorisierter Kraftfahrzeuge an Fahranfänger", teilte Behrendt am Montag mit. Die Zahl der Strafverfahren gegen Raser sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - in vielen Fällen hätten die verwendeten Autos dabei den Fahrern nicht selbst gehört. Um solche Unfälle zu verhindern, solle man "den Hebel bei den Vermietern ansetzen", so der Grünen-Politiker.

Ein 19-Jähriger hatte am vergangenen Freitag auf der Kreuzung von Karl-Marx-Straße und Reuterstraße Laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über einen Sportwagen verloren. Der Wagen krachte mit einem anderen Auto zusammen, eine Fußgängerin wurde von Fahrzeugteilen getroffen. Nach Polizeiangaben vom Montag wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt.

Das Land Berlin war zuletzt mit dem Vorhaben gescheitert, ein Überlassungsverbot bundesweit zu verankern. Eine entsprechende Initiative wurde im September im Bundesrat abgelehnt.

