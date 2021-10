3:2 gegen Giesen: Netzhoppers gelingt erster Saisonsieg

Den Netzhoppers KW-Bestensee ist in der Volleyball-Bundesliga der erste Saisonsieg geglückt. Am dritten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski in eigener Halle gegen die Grizzlys Giesen nach 2:0-Satzführung aber nur knapp mit 3:2 (26:24, 25:19, 17:25, 20:25, 15:10) durch. Es war bereits das dritte Tiebreak-Spiel für die Brandenburger in dieser Saison, die ersten beiden Partien hatte die Mannschaft 2:3 verloren.

Überragender Akteur beim Sieger war am Sonntag Außenangreifer Theo Timmermann. Der 25-Jährige, ein Eigengewächs der Netzhoppers, half seiner Mannschaft mit beherzten Angriffsaktionen über manch kritische Situation hinweg und kam als bester Scorer auf 21 Punkte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der erste Satz verlief völlig ausgeglichen. Als sich die Netzhoppers durch den US-Amerikaner Brandon Rattray erstmals auf drei Punkte abgesetzt hatten (12:9), dauerte es nicht lange, bis die Giesener wieder herangekommen waren (13:14). In der Schlussphase des Abschnitts punktete zunächst Blake Leeson für die Gastgeber zum zweiten Satzball, den Timmermann anschließend nutzte.

Nach dem klar gewonnenen zweiten Durchgang kippte das Spiel jedoch. Die Netzhoppers verloren ihre Linie. Die Annahme schwächelte, der Aufschlagdruck ließ nach und der Block stand nicht mehr so stabil wie zuvor. Giesen erreichte, ohne groß aufzutrumpfen, den Tiebreak.

Im Entscheidungssatz sorgte eine Aufschlagserie von Timmermann schnell für eine 5:2-Führung der Brandenburger. Dieser Vorsprung gab der Mannschaft genügend Auftrieb, um wieder ihre Stärken hervorzukehren. Routinier Dirk Westphal beendete mit dem zweiten Matchball die Partie.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-630955/2