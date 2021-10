Zwei Fahrradfahrer in Berlin schwer verletzt

Berlin. Bei zwei Fahrradunfällen in Berlin sind ein Mann und eine Frau verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Marzahn-Hellersdorf, wie die Polizei mitteilte. Demnach stürzte ein 57-Jähriger schwer, nachdem er mit seinem Fahrrad auf der Straße Alt-Biesdorf den Fahrstreifen gewechselt hatte und mit einem Auto zusammengestoßen war. Nur wenige Stunden später stieß eine 36 Jahre alte Radfahrerin auf der Kreuzung von Luisenplatz und Otto-Suhr-Straße im Bezirk Charlottenburg mit einem Auto zusammen und stürzte zu Boden. Mehreren Zeugenaussagen zufolge soll sie bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts der Alkoholbeeinflussung sei ihm außerdem eine Blutprobe entnommen worden. Auch die 36-Jährige, die möglicherweise innere Verletzungen erlitten haben soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrer blieben nach den Angaben vom Sonntag unverletzt.

