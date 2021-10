Berlin-Konzert: Shawn Mendes live 2022 – Was Fans wissen müssen

Shawn Mendes kommt am 6. April 2022 für ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Shawn Mendes spielt am 6. April 2022 in Berlin

Mercedes-Benz Arena Shawn Mendes live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Clubcommission will Partys in Innenräumen statt in Parks

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Charity Gala von „Stars in Concert“ am 17. August

Superstar Shawn Mendes kommt auf seiner „Wonder: The World Tour“ nach Deutschland und spielt am 6. April 2022 ein Konzert in Berlin. Im Gepäck hat der Kanadier neue Songs aus seinem 2020 veröffentlichten Album "Wonder" und natürlich eine Auswahl seiner bekanntesten Hits wie "Youth", "In My Blood" und "Lost in Japan". Begleitet wird Shawn Mendes bei seinem Auftritt in Berlin von Special Guest King Princess.

Bekannt wurde Mendes in den sozialen Medien durch die Veröffentlichung einer Coverversion von Adeles "Hometown Glory". Im April 2015 veröffentlichte er sein Debütalbum "Handwritten", das in Kanada und den USA den ersten Platz der Album-Charts erreichte. Mittlerweile hat Mendes vier Studioalben herausgegeben.

Wo wird Shawn Mendes auftreten?

Shawn Mendes wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Shawn Mendes in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 80 Euro zzgl. Gebühren). Premium-Tickets sind ab 149 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (6. April 2022) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.30 Uhr.

Foto: WPA Pool / Getty Images

Welche Songs spielt Shawn Mendes in Berlin?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Shawn Mendes 2019 in Buenos Aires:

Lost in Japan There's Nothing Holdin' Me Back Nervous Stitches Señorita / I Know What You Did Last Summer / Mutual Bad Reputation Never Be Alone Rose Stage I Wanna Dance With Somebody Because I Had You A Little Too Much / Patience / When You're Ready Life of the Party Like to Be You Ruin Treat You Better Particular Taste Where Were You in the Morning? Fallin' All in You Youth If I Can't Have You Why Mercy

Zugabe:

Fix You In My Blood

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Shawn Mendes live in der Mercedes-Benz Arena, Mittwoch, 6. April 2022, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.