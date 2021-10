Schlägerei in Berlin-Tempelhof: Drei Verletzte

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Tempelhof sind mehrere Menschen verletzt worden. Insgesamt zehn Männer seien am Samstagmorgen in der Colditzstraße im Süden der Stadt aufeinander losgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden drei Beteiligte anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie voraussichtlich ambulant behandelt werden sollen. Die Hintergründe des Streits sind nach den Angaben vom Samstagvormittag bisher unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:211016-99-617506/2

