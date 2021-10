Wahlen in Berlin Was Rot-Grün-Rot in Berlin anpacken will

SPD, Grüne und Linke in Berlin haben sich zum Abschluss ihrer Sondierungsgespräche in einem Papier auf gemeinsame Schwerpunkte für die anstehenden Koalitionsverhandlungen und die kommenden fünf Jahre verständigt. Der Text gliedert sich in 19 einzelne Punkte.

„Ein einfaches Weiter-so kann es nicht geben“, sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das entspreche der „Erwartungshaltung in der Stadt.“ Aber man wolle aufbauen auf Dingen, „die positiv gelaufen“ seien unter der bisherigen rot-rot-grünen Koalition. Alle Partner hätten sich „sehr stark bewegt“, sagte Giffey: „Das ist die Basis einer künftigen Zusammenarbeit. Man wolle die „Idee des Neubeginns mit Leben erfüllen“ und auch denen, die zweifeln, zeigen, „dass wir es anders machen, in der Haltung und im Stil“.

"Gemeinsamer Wille, sich Erfolge zu erarbeiten"

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch betonte, sie sei zuversichtlich, mit diesem Geist „einen Neuanfang hinzubekommen“. Die Partner eine der „gemeinsame Wille, sich Erfolge zu erarbeiten“. Dabei gehe es um die funktionierende Stadt, einen kooperativen Senat und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirken.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) kündigte an, man werde „Berlin modernisieren und der sozialen Spaltung entgegenwirken“. Die Investitionsoffensive werde weitergeführt. „Wir brauchen einen Geist der Ermöglichung im Öffentlichen Dienst", so Lederer.

A100 - 17. Bauabschnitt wird nicht in Angriff genommen

Inhaltlich haben sich die drei Sondierungsteams verständigt, den 16. Bauabschnitt der Stadtautobahn A 100 am Treptower Park „qualifiziert zum Abschluss“ zu bringen. Der 17. Bauabschnitt über die Spree nach Friedrichshain wird in dieser Legislaturperiode nicht in Angriff genommen. Die Pläne für die Verkehrswende sollen weiter entwickelt werden. Für den U-Bahnausbau möchte das Bündnis die Planungen vorantreiben. Für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs soll es eine noch nicht näher definierte „dritte Finanzierungssäule“ neben den Fahrgeldeinnahmen und den Staatszuschüssen geben.

Die bisher von den rot-rot-grünen Koalitionspartnern mehrheitlich abgelehnte Verbeamtung von Lehrkräften soll nun auch in Berlin eingeführt werden, um die Abwanderung in andere Bundesländer zu stoppen. Für mehr Sicherheit haben auch Linke und Grüne der SPD-Forderung nach einer temporären und anlassbezogenen Videoüberwachung besonders von Kriminalität belasteter Orte zugestimmt.

Senat will mehr Flächen für Wohnungsbau ausweisen

Ein neuer Senat möchte auch mehr Flächen als bisher für den Wohnungsbau ausweisen. Das bisherige Regelwerk gebe die in den nächsten Jahren benötigte Zahl neuer Wohnungen nicht her, sagte Giffey. Sie nannte Gebiete wie die Michelangelostraße oder die Elisabeth-Aue in Pankow, wo man noch mal genau hinschauen möchte, ob nicht Baubeginne vor 2026 möglich seien. Das Tempelhofer Feld ist aber nicht unter den ins Auge gefassten zusätzlichen Bauflächen. Klaus Lederer kündigte mit Blick vor allem auf Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf an, man werde genau hinschauen, welche Bezirke bisher erst wenig zum Wohnungsbau beigetragen hätten.

Alle drei Politiker machten deutlich, dass sie in den Koalitionsverhandlungen, die kommende Woche beginnen, zunächst den finanziellen Rahmen ausloten wollen. Man wolle die „Schuldenbremse ernst nehmen“, gleichzeitig aber „rechtliche Spielräume ausschöpfen“. Das kann nur heißen, dass Berlin zusätzliche Schulden aufnehmen und in Sonderfonds als Reserve für die kommenden Jahre parken möchte. „Wir werden priorisieren müssen“, sagte Giffey. Jede Arbeitsgruppe in den Koalitionsverhandlungen müsse sehen, wie ihre Wünsche finanziell untersetzt werden könnten.

Expertenkommission für Umsetzung von Volksentscheid

Zum Umgang mit dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen haben SPD, Grüne und Linke in einem gemeinsamen Sondierungspapier vereinbart, eine Expertenkommission einzusetzen. Diese erarbeite innerhalb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen an den Senat, der dann eine Entscheidung darüber treffe, heißt es in dem Papier der drei Parteien. An der Besetzung der Expertenkommission werde die Initiative des Volksbegehrens beteiligt.

Für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin haben sich beim Volksentscheid am 26. September 57,6 Prozent der Wähler ausgesprochen. Das geht aus dem endgültigen Ergebnis hervor, das die Landeswahlleitung am Freitag veröffentlicht hat.