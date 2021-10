Arbeitsmarktprognose: Berlin beim Beschäftigungszuwachs vorn

Berlin könnte beim Beschäftigungszuwachs 2022 laut einer Prognose bundesweit vorn liegen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg erwartet bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Hauptstadt einen Zuwachs von 2,4 Prozent, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das ist der höchste Wert vor Bayern mit 2,1 Prozent und Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit jeweils mit 1,7 Prozent. Im Bundesschnitt liegt der Zuwachs laut der IAB-Prognose bei 1,6 Prozent, in Brandenburg mit 1,3 Prozent noch darunter.

Dagegen bleibt die Arbeitslosenquote in Berlin dem IAB zufolge hoch: Für das kommende Jahr rechnen die Arbeitsmarktexperten mit durchschnittlich 9,8 Prozent, bundesweit der zweithöchste Wert hinter Bremen mit 10,3 Prozent. Für ganz Deutschland geht das IAB von 5,5 Prozent aus. Für Brandenburg rechnet das Institut damit, dass 5,4 Prozent der abhängigen zivilen Erwerbspersonen arbeitslos sein werden. Das Bundesland könnte damit erstmals seit 1991 unter den bundesweiten Durchschnitt fallen.

© dpa-infocom, dpa:211015-99-611134/2