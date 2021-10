Gesellschaft Polizei holt Bewohner aus dem Wagencamp "Köpi" in Berlin

Berlin. Bei der Räumung des linksautonomen Wagencamps "Köpi" in Berlin-Mitte hat die Polizei am Freitag mehrere Bewohner vom Gelände geführt. Bei ihnen seien die Personalien aufgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Bisher wurden den Angaben zufolge 19 Bewohner von dem Gelände geholt. Der Polizeieinsatz war gegen Mittag noch im Gange.

Beamte seien mit schwerem Gerät auf den Platz des Wagencamps an der Köpenicker Straße vorgerückt, sagte die Polizeisprecherin. Dort seien sie mit Flaschen und Steinen beworfen und teils mit Feuerlöschern attackiert worden. Polizisten hätten selbst Pfefferspray eingesetzt. Angaben über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst nicht.

Die Polizei hatte am Vormittag mit der Räumung des Wagencamps begonnen, eines der letzten Symbolprojekte der linken Szene in Berlin. Rund 30 Bewohner lebten seit Jahren in Bauwagen neben einem 1990 besetzten Haus. Der Grundstücksbesitzer hatte die Räumung des Wagencamps unter Hinweis auf eine Baugenehmigung gerichtlich durchgesetzt.

